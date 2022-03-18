Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü bugün Başkan Erdoğan'ın katılımıyla kutlandı: "Tarihimizin en görkemli sayfalarından biri"

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü kutlamaları, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın katıldığı törenle, 253 bin şehit adına üzerine ‘Çanakkale geçilmez’ yazan altın madalyanın, Türk bayrağına takılarak, göndere çekilmesiyle başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şehitler Abidesi'nde düzenlenen "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 107. Yılı Anma Töreni"ne katıldı. Burada konuşan Başkan Erdoğan, "Tarihimizin en görkemli sayfalarından olan Çanakkale Deniz Zaferi'mizin 107'nci yıldönümünün kutlu, mübarek olmasını temenni ediyorum. 'Çanakkale geçilmez' sözünü nakşeden şehitlerimizi bir kez daha yad ediyorum. Diğer milletlerin askerlerini de saygıyla anıyorum. Çanakkale savaşları milletimizin vatanseverlik, fedakarlık gibi yüksek faziletlerinin sergilendiği yüksek bir kahramanlık destanıdır. Ölümü göze almış, istiklale aşık bir millet burada tarihin akışını değiştirmiştir. Çanakkale'de imanlı yürekler karşısında dünyanın en güçlü orduları hüsrana uğramış, inanç galip gelmiştir." dedi.