Çanakkale'nin Denizgöründü mevkisindeki ormanda, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Ekipler Seferber Oldu

Yangına müdahale için Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Bölgedeki yangın söndürme uçakları, helikopterler ve arazözler de çalışmalara katıldı.

Havadan ve Karadan Müdahale

Alevlerin kontrol altına alınması için hem havadan hem karadan yoğun çaba sarf ediliyor. Yangın nedeniyle bölgedeki yerleşim yerleri ve tarım arazileri risk altında.

Soruşturma ve Tedbirler

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Yetkililer vatandaşları yangın bölgesine yaklaşmamaları konusunda uyardı.