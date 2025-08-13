Son Dakika
Çanakkale orman yangını!

Çanakkale’nin Denizgöründü mevkisinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Çanakkale'nin Denizgöründü mevkisindeki ormanda, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Ekipler Seferber Oldu
Yangına müdahale için Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Bölgedeki yangın söndürme uçakları, helikopterler ve arazözler de çalışmalara katıldı.

Havadan ve Karadan Müdahale
Alevlerin kontrol altına alınması için hem havadan hem karadan yoğun çaba sarf ediliyor. Yangın nedeniyle bölgedeki yerleşim yerleri ve tarım arazileri risk altında.

Soruşturma ve Tedbirler
Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Yetkililer vatandaşları yangın bölgesine yaklaşmamaları konusunda uyardı.

Adana'da taksi manevrası can aldı: Motosiklet sürücüsü öldü
Anamur'da kadın cinayeti!
Tokat Yeşilyurt'ta traktör kazası: Bir kişi hayatını kaybetti
Ankara'da kontrolden çıkan otomobil oto yıkamaya uçtu: 3 yaralı

