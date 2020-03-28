Çanakkale Köprüsü'nde kule yüksekliği 230 metreye ulaştı!

Son dakika haberi... Tamamlandığında "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak, renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle "simgelerin köprüsü" olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kırmızı beyaz ayaklarında 24 adet blok üst üste konularak 230 metre yüksekliğe ulaşıldı. İki ayak aralığı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılıyla anlamlandırılarak 2023 metre yükseklikte olacak 1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dikkati çekiyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.