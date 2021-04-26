RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Haber Videoları Çanakkale Boğazı'nın dibinde bulundu! 7 bölgede 757 tuzak...

Çanakkale Boğazı'nın dibinde bulundu! 7 bölgede 757 tuzak...

Çanakkale Boğazı'nın dibinde bulundu! 7 bölgede 757 tuzak...
26.04.2021 17:17
Ana Sayfa 01:13
Çukur 126. Bölüm ön izleme...
Ana Sayfa 00:40
Guido Senia’dan Şeyma...
Ana Sayfa 00:43
Milli Savunma Bakanlığı...
Ana Sayfa 01:44
FETÖ'ye Halisdemir-1...
Ana Sayfa 00:38
Başkan Erdoğan'dan önemli...
Ana Sayfa 01:50
Öztürk Yılmaz'dan...
Ana Sayfa 01:47
Başkan'dan 'Dünya Pilotlar...
Ana Sayfa 01:40
İngilizlerden bomba KKTC...
Ana Sayfa 00:51
5 bin kişi 1500 gündür...
Ana Sayfa 02:55
CHP ve İYİ Parti neden sessiz?
Ana Sayfa 01:43
Sputnik V Türkiye'de...
Ana Sayfa 02:05
Sığındığı arkadaşında KADES...

Çanakkale Boğazı'nda Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan denetimlerde Kumkale önlerinde 7 mevkide 757 ahtapot tuzağı, denizden çıkarılırken, 56 ahtapot denize bırakıldı.


Yasa dışı su ürünleri avcılığıyla mücadeleyi sürdüren Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı ekipleri, '5/1 Numaralı Ticari ve 5/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkındaki Tebliğler' gereği yasak olmasına rağmen ahtapot avcılığı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Dronla yürütülen çalışma sonucu yasa dışı olarak deniz dibine bırakılan ahtapot tuzaklarının mevkileri tespit edildi.

Kumkale önlerinde 3 Sahil Güvenlik Botu ile gerçekleştirilen operasyonda, 7 mevkide 757 ahtapot tuzağı deniz dibinden çıkarıldı ve tuzaklarda bulunan 56 canlı ahtapot, denize bırakıldı.

Öte yandan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, geçen yıl ve bu sene 14 tekne, 2 lastik bot, 21 trol kapısı ve ağı ile 32 su altı tüfeği, dalış kıyafeti, kompresör, palet gibi malzemelere mülkiyetin kamuya geçirilmesi amacıyla el koydu.

Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı ekipleri, her türlü yasa dışı faaliyetle mücadeleye 7/24 esasına göre devam edildiğini, 'mavi vatan'daki canlıların gelecek kuşaklara aktarılması ve sürdürülebilir avcılığın devam edebilmesi için denetimlere aralıksız olarak devam edildiğini vurguladı.

Haber Videoları