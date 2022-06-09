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Çanakkale Boğazı'nda makinesi arızalanan 'Işık-2' gemisi demirletildi

Çanakkale Boğazı'nda makinesi arızalanan 'Işık-2' gemisi demirletildi
09.06.2022 10:12

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Son dakikka haberi! Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan Türk bayraklı 'Işık-2' isimli gemi, römorkör tarafından çekilerek demir bölgesine götürüldü.

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İstanbul'dan İzmir'e giden 130 metre uzunluğundaki Türk bayraklı 'Işık-2' isimli gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerken makine arızası yaptı.

Sürüklenen geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne (VTS) bildirdi. Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-14' römorkörü sevk edildi. Boğazdan geçecek diğer gemiler ise arıza hakkında bilgilendirildi.


Arızalanan gemi, römorkör tarafından yedeklenerek Karanlık Liman bölgesine çekilip, demirletildi.

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