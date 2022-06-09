Çanakkale Boğazı'nda makinesi arızalanan 'Işık-2' gemisi demirletildi

İstanbul'dan İzmir'e giden 130 metre uzunluğundaki Türk bayraklı 'Işık-2' isimli gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerken makine arızası yaptı.

Sürüklenen geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne (VTS) bildirdi. Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-14' römorkörü sevk edildi. Boğazdan geçecek diğer gemiler ise arıza hakkında bilgilendirildi.



Arızalanan gemi, römorkör tarafından yedeklenerek Karanlık Liman bölgesine çekilip, demirletildi.