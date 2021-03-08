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Çanakkale Boğazı'nda dikkat çeken hareketlilik

Çanakkale Boğazı'nda dikkat çeken hareketlilik
08.03.2021 09:36
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Sabah saatlerinde Çanakkale Boğazı'ndan Rus Donanması'na ait Saratov isimli savaş gemisi geçti. Gemiye boğazdan geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu da eşlik etti.


Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 150 borda numaralı savaş gemisi 'Saratov', Akdeniz'e doğru yol aldı. Marmara Denizi'nden saat 07.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 150 borda numaralı savaş gemisi 'Saratov', boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra, saat 08.30 sıralarında Çanakkale önlerine geldi.

Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen Rus savaş gemisi, Akdeniz'e doğru yol aldı. Rus savaş gemisine, boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

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