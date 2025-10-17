Can Holding soruşturmasında yeni dalga! 35 şüpheliye gözaltı kararı

Son dakika haberi! Can Holding soruşturmasında bu sabah yeni dalga operasyon düzenlendi. 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında Kenan Tekdağ ve Can Holding sahiplerinden Şakir Can ve Murat Can'ın eşlerinin de bulunduğu toplam 26 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında MASAK tarafından düzenlenen raporda, Can Holding ve ilişkili 121 şirketin 2020-2021 yılları arasında banka hesaplarında kaynağı belirsiz toplam 88 milyar TL tutarında finansal hareketlilik bulunduğu belirlendi.