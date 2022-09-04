Haberler Haber Videoları Can Ataklı'dan skandal sözler! 30 Ağustos kutlamalarında Kur'an okunmasını hedef aldı

Can Ataklı'dan skandal sözler! 30 Ağustos kutlamalarında Kur'an okunmasını hedef aldı

Can Ataklı'dan skandal sözler! 30 Ağustos kutlamalarında Kur'an okunmasını hedef aldı
04.09.2022 15:49

OTOMATİK OYNAT

Haber 00:42
MİT'ten nokta operasyon!
Haber 33:47
Erdoğan'dan TEKNOFEST'te...
Haber 00:57
Akdeniz'de korkutan deprem!
Haber 01:22
Canlı yayında suikast...
Haber 05:08
Müge Anlı'da kozlarını...
Haber 04:29
Esra Erol'da canlı yayınında...
Haber 03:23
"Gençlikten en fazla oyu AK...
Haber 01:43
Göktaş nasıl iade edilecek?
Haber 04:00
Bayraktar KIZILELMA'yı...
Haber 25:59
Erdoğan Külliye'de tebrikleri...
Haber 02:06
"İnanıyorum ki yeni destanlar...
Haber 06:26
Yerli ve milli pasaport...

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. Yılı için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kutlandı. Külliye’deki kutlamalarda Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu. Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı 30 Ağustos’ta Kur’an okunmasını hedef aldı.

Haber Videoları

Türkiye, bağımsızlık tarihinin en büyük dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos zeferinin 100'üncü yılını geride bıraktı.

Vatan toprağının her karesinde derinden hissedilen bir sevinçle kutlanan Zafer Bayramı, görkemli gösterilerle de karşılandı.

Kutlamaların en dikkat çekeni Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi.

Külliye'deki kutlamalarda Kur'an-ı Kerim tilaveti ise seküler kesimden tepki çekti.

Gazeteci Can Ataklı konuyu YouTube yayınına taşıyarak, törende Kur'an okunmasını eleştirdi.

"ORDU KOMUTA BÖYLE ELLER HAVADA KUR'AN OKUNUYOR..."
Ataklı, 30 Ağustos'un Kur'an tilaveti ile kutlanamayacağını söyledi.

Ataklı, "Ben anlayamıyorum. Elbette her komutan inançlı olabilir, namazında niyazında olabilir, son derece dindar olabilir. Ama arkadaş ne oluyor yahu? Ordu komuta böyle eller havada Kur'an okunuyor... 30 Ağustos Kur'an ile kutlanıyor artık. Olmaz!!! Birtakım saçma sapan cahil cühela var... 'Abi neden?' Yok öyle bir şey!!!" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA