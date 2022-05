Can Ataklı CHP'nin 'basın özgürlüğü' yalanını ifşa etti : 30 yıldır yazıyorum hiçbir AK Partili bunu yapmadı

Korkusuz Gazetesi Yazarı Can Ataklı CHP'nin her fırsatta diline doladığı 'basın özgürlüğü' yalanını ifşa etti. Geçtiğimiz günlerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştiri yağmuruna tutarak İmamoğlu'nun hiçbir hizmet yapmadığını ve balonun patladığını belirten Can Ataklı bu sözleri sonrası sokakta CHP'liler tarafından taciz edildiğini açıkladı. Ataklı ayrıca bir bomba daha patlatarak, "Bu güne kadar hiçbir AKP'li benim patronlarımdan birini arayıp çalıştığım yerlerde bu herifi at demediler. (…) Ama CHP'liler genel merkez dâhil üç ya da dört kere benim bildiğim direk patronlarımı arayarak 'at bu adamı' dediler. Bu tehlike bakın. O yüzden genel merkez yöneticilerine de sesleniyorum. Gücü elinde tutan bunları yapacaksa bizim çok işimiz var." ifadelerini kullandı.