Çamlıca Kulesi’nde gurur günü! Başkan Erdoğan'dan Camlıca Kulesi'nin açılışında önemli açıklamalar

Son dakika haberi! İstanbul'da yayın yapan FM radyo ve TV kanallarının tek bir kuleden hizmet vermesi amacı ile kurulan Çamlıca Kulesi resmen hizmete açıldı. Başkan Erdoğan, kulenin açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Aynı modeli ülke genelinde de yaygınlaştırmak istediklerini belirten Erdoğan, "İletişim ve yayıncılık faaliyetlerine tek verici tesisi modeline geçtiğimiz bu kule sayesinde Çamlıca, görüntü kirliliğine son verdi." dedi. Erdoğan, Kanal İstanbul'un temelinin Haziran sonunda atılacağını bildirdi.