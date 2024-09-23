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Cam silerken 7’nci kattan düşüp öldü
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Cam silerken 7’nci kattan düşüp öldü

Giriş Tarihi: 23 Eylül 2024, 18:38 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2024, 18:38

Batman’da 7’nci kattaki evinde balkon camını silerken dengesini kaybedip düşen Pelda Üzel (30), hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Oturduğu apartmanın 7'nci katındaki evinin balkon camlarını temizleyen Pelda Üzel, dengesini kaybederek düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Üzel, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Pelda Üzel yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Üzel'in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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