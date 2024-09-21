SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Çalışma arkadaşlarına saldırdı: 2 yaralı
Haberler Haber Videoları

Çalışma arkadaşlarına saldırdı: 2 yaralı

Giriş Tarihi: 21 Eylül 2024, 15:57 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2024, 15:57

Antalya'da sahildeki bir işletmede çalışan Hamit S., iddiaya göre işten çıkartılacağını duyunca eline aldığı ekmek bıçağıyla çalışma arkadaşlarına saldırdı. Olayda, 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 11.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi'nde sahil bandındaki bir işletmede meydana geldi. İddiaya göre, 5 gün önce işletmede çalışmaya başlayan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Hamit S., sabah geldiğinde işten çıkarılacağını duyup, mutfaktaki ekmek bıçağını alarak çalışma arkadaşlarına saldırdı. Çalışanlardan Bünyamin A. ile ismi öğrenilemeyen kişi yaralandı. Bıçağın şüphelinin elinden alınması sırasında, çalışanlar arasında arbede yaşandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri, Hamit S.'yi suç aleti bıçakla gözaltına aldı. Kollarından yaralanan Bünyamin A. ile ismi öğrenilemeyen diğer çalışan ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Hamit S., polis tarafından gözaltına alındı. Ekiplerin olayla ilgili çalışması ise devam ediyor.

SIRADAKİ VİDEO
Trabzon'da sağanak sele döndü
21.09.2024Cumartesi
Bakan Uraloğlu: Ekonomik büyümenin birincil şartı güçlü bir ulaşım altyapısıdır
21.09.2024Cumartesi
Ağaca çarpan sürücü yaralandı
21.09.2024Cumartesi
Başkan Erdoğan'dan ABD ziyareti öncesi önemli açıklamalar
21.09.2024Cumartesi
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 17 terörist etkisiz hale getirildi
21.09.2024Cumartesi
Bunlar da Var
Buca cinayet haberi! Bıçaklı kavga: 1 ölü! 00:54
Buca'da bıçaklı kavga: 1 ölü!
20.09.2024Cuma
Mersin Mut son dakika! Av tüfekli komşu kavgası: 3 ölü! 02:01
Mersin Mut'ta komşu kavgası: 3 ölü!
20.09.2024Cuma
Metin Arolat’a kalp masajı yapılan anlar kamerada 01:11
Arolat'a kalp masajı
21.09.2024Cumartesi
Ünlü şarkıcı Metin Arolat neden hayatını kaybetti? Yakın arkadaşı Demet Sağıroğlu açıkladı 02:13
Metin Arolat neden öldü?
21.09.2024Cumartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA