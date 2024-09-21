Çalışma arkadaşlarına saldırdı: 2 yaralı

Giriş Tarihi: 21 Eylül 2024, 15:57 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2024, 15:57

Olay, saat 11.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi'nde sahil bandındaki bir işletmede meydana geldi. İddiaya göre, 5 gün önce işletmede çalışmaya başlayan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Hamit S., sabah geldiğinde işten çıkarılacağını duyup, mutfaktaki ekmek bıçağını alarak çalışma arkadaşlarına saldırdı. Çalışanlardan Bünyamin A. ile ismi öğrenilemeyen kişi yaralandı. Bıçağın şüphelinin elinden alınması sırasında, çalışanlar arasında arbede yaşandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri, Hamit S.'yi suç aleti bıçakla gözaltına aldı. Kollarından yaralanan Bünyamin A. ile ismi öğrenilemeyen diğer çalışan ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Hamit S., polis tarafından gözaltına alındı. Ekiplerin olayla ilgili çalışması ise devam ediyor.