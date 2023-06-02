Çalışma arkadaşları duayen gazeteci Mehmet Barlas'ı anlattı: Mehmet ağabeyin yeri dolmayacak

Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas, zatürre tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 81 yaşındaki Barlas'ın vefatı, medya camiasında büyük üzüntüye yol açtı. Barlas'ın çalışma arkadaşları, duayen gazeteciyi kaybetmenin üzüntüsü içerisinde olduğunu anlatırken duygu dolu anlar yaşadı.







Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat Barlas'ı kaybetmenin acısını şu sözlerle anlattı:

"Kültürlü bir beyefendi herkese karşı saygılı dost bir arkadaştı. Ailesine, sevenlerine, okurlarına başsağlığı diliyorum. Türkiye bir aydınını, zarif bir insanını kaybetti. Türk Sanat Müziği konusunda geniş arşivi, bilgisi olan bir insandı. Çok güzel bir sohbeti vardı. Ciddi bir aile babası, şefkatli, kucaklayıcı bir dede, bir dosttu. Anısını ömür boyunca yaşatacağım."







Sabah Gazetesi Yazarı Haşmet Babaoğlu:

"Çok değerli bir meslektaşımızı kaybettik. Mehmet Bey'in çok ayrı bir yeri vardı. Türk basını Mehmet Bey'i çok arayacak. Başımız sağ olsun. En sert meseleleri, en tartışmalı konuları bile muazzam insani bir itidalle ele alırdı. En çok arayacağımız yönünün bu olduğunu düşünüyorum."







Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok:



"Türk basın tarihinde bir dönem kapandı. Siyaset yazarı değil, siyaseti yaşıyordu. Bir süredir tedavi görüyordu. Ne yazık ki... Son zamanlarını beraber geçirdik en büyük şansımız bu. Mehmet Ağabey, bir süredir yoğun bakımdaydı. Hastaydı ama her ölüm şok oluyor. Kendisi, ailesi, siyasetin içerisindeydi her zaman. Bir aydındı. Dürüstlük en önemli özelliği, Mehmet Ağabeyin yeri dolmayacak."







Gazeteci-Yazar Sadık Albayrak, Barlas'ın ailesine başsağlığı dileklerini ileterek şunları kaydetti:



"Hepimizin başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun. Merhum ile ben aynı yaştaydık. Son zamanlarda maalesef pek görüşemiyorduk. Bu beni duygulandıran bir husustur. Kendisini kaybetmekten büyük üzüntü duyuyorum. Oğlu Cemil Barlas, mutlaka babasının hatırasını yazması lazım tarihe not düşmesi bakımından. Basınımızın, fikir ve inanç dünyamızın duayenlerindendi. Ona rahmet diliyorum. Yazıları ve eserleri ile yaşayacağına inanıyorum. Barlas ailesine başsağlığı diliyorum."