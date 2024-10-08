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Cadde ortasında çıkan silahlı kavgada 9 kişi gözaltına alındı
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Cadde ortasında çıkan silahlı kavgada 9 kişi gözaltına alındı

Giriş Tarihi: 08 Ekim 2024, 22:54 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2024, 22:54

Isparta Valiliği, iki grup arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili 3’ü yabancı uyruklu, 6’sı Türk vatandaşı olmak üzere 9 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Isparta'da dün akşam saatlerinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin Isparta Valiliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "7 Ekim 2024 günü Bahçelievler Mahallesi 109 cadde üzerinde daha önceden aralarında husumet olan ve adli süreçleri deva eden iki grup arasında tartışma çıkmıştır. Tartışma sırasında taraflardan biri, araç içerisinden havaya ateş etmiş ve araç olay yerinden hızla uzaklaşmıştır. Olayda herhangi bir yaralanma, mal veya can kaybı yaşanmamıştır. Olayın hemen akabinde emniyet güçleri tarafından müdahale edilmiş ve olayın daha fazla büyümesi önlenmiştir. Bahse konu olayla ilgisi olan, aralarında eğlence mekanı işleten ve çalışanlarının da bulunduğu şüpheli şahıslar gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak yürütülen soruşturmada 3'ü yabancı uyruklu, 6'sı Türk vatandaşı olmak üzere toplam 9 kişi gözaltına alınmış, 1 yabancı uyruklu şahsın deport işlemleri başlatılmıştır. Ayrıca olayda kullanılan 2 araca gerekli incelemeler yapılmak üzere el konulmuş, işyeri ve ikametlerde gerekli aramalar yapılmıştır. Aramalarda dijital materyaller ve kesici aletler ele geçirilmiştir" denildi.

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