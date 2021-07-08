Büyükşen cinayeti son durum! Özel ekip iş başında! Büşra Büyükşen, Uğur Büyükşen ve Betül Büyükşen şüpheliler arasında

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında akıllara yer eden Büyükşen cinayetine dair gelişmeler merak ediliyor. Necla ve Metin Büyükşen'in oğulları Doktor Osman Büyükşen'in Müge Anlı'da ki feryadı milyonların gönlündeki adalet arayışına taht kurmuş ve cinayet için özel ekip kurulmuştu. Öldürülen çiftin kızları Büşra Büyükşen oğulları Uğur Büyükşen ve gelinleri Betül Büyükşen şüpheliler arasında yer alıyor. Uzman ekip faili mechul olayı aydınlatmaya dair İsmil Mahallesinde araştırmalarına devam ediyor. Peki, Necla ve Metin Büyükşen cinayeti çözüldü mü? Cinayete dair son durum ne? Soruşrumadaki detayları A Haber muhabiri İbrahim Doğan aktardı.