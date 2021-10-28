Büyükelçilerin geri adımından rahatsız olan CHP neden HDP'yle tezkereye karşı ortaklık yaptı?

Türkiye'ye hasmane tutum besleyen 10 büyüklelçi hadsizce Türk yargısına müdahale etmeye kalktı ama Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın dik duruşu karşısında geri adım attılar. Diplomatik başarından muhalefet kanadı oldukça rahatsız oldu. Öte yandan CHP, terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı olan HDP’nin çağrılarına kulak verdi ve tezkereye “Hayır” oyu verdi. Peki Türkiye’nin gelişimi neden rahatsız ediyor? CHP ve HDP ortaklığı nereye gidiyor? Teröre karşı nerede konumlanıyorlar? Türkiye’nin diplomatik başarısı kimleri neden üzdü? Haberin detayları..