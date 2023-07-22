Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de! Mısır'a Salih Mutlu Şen atandı... Hangi ülkeye hangi isim atandı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Paraguay Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Konsolosluk İşleri Genel Müdür Yardımcısı Yavuz Kül, Fransa Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Yunus Demirer, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Nevzat Uyanık, Mısır Arap Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Salih Mutlu Şen, İspanya Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Nüket Küçükel Ezberci, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Muhammet Mücahit Küçükyılmaz atandı.





Atamaların 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

İşte Resmi Gazete'de yayımlanan o karar:

MISIR İLE NORMALLEŞME ADIMI

Mısır ile atılan normalleşme adımları kapsamında Salih Mutlu Şen Büyükelçi olarak atandı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından 4 Temmuz'da yapılan açıklamada "Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti arasındaki diplomatik ilişkilerin" büyükelçilik seviyesine çıkarıldığı duyurulmuştu.

Açıklamada, "Türkiye, Kahire Büyükelçisi olarak Büyükelçi Salih Mutlu Şen'i, Mısır ise Ankara Büyükelçisi olarak Amr Elhamamy'i aday göstermişlerdir." ifadelerine yer verilmişti.

SALİH MUTLU ŞEN KİMDİR?

1964 yılında Emirdağ'da doğdu. İlköğretimini Emirdağ da tamamladı. Arkasından Eskişehir Anadolu Lisesini kazanarak Ailesiyle birlikte Eskişehir'e taşındılar. Eskişehir Anadolu Lisesini 1983 yılında tamamladı. 1984 yılında başladığı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü üstün başarı ile 1989 yılında tamamladı.

1992''de Çok Taraflı Ekonomik Kuruluşlar Dairesi''nde Aday Meslek Memuru olarak göreve başlamış ve 1993''te askerlik nedeniyle görevinden ayrılmıştır. 1993''te Çok Taraflı Ekonomik Kuruluşlar Dairesi''nde Aday Meslek Memuru, Ataşe, 1994''te Kabil Büyükelçiliği''nde Ataşe, Üçüncü Katip, 1996''da AGİT Daimi Temsilciliği''nde Üçüncü Katip, 1998''de Küresel Silahların Kontrolü ve Silahsızlanma Dairesi''nde Üçüncü Katip olarak görev yapmış ve 1998''de istifa ederek görevinden ayrılmıştır.

2000''de Konsolosluk Yasadışı Göç Kontrolü Dairesi''nde Üçüncü Kâtip, 2002''de Riyad Büyükelçiliği''nde İkinci Kâtip, Başkatip, 2004''te Varşova Büyükelçiliği''nde Başkatip, Müsteşar olarak görev yapmış ve 2006''da Çok Taraflı Kültürel İşler Dairesi''ne Şube Müdürü, Daire Başkanı olarak atanmıştır.

2008-2012 yılları arasında Cidde Başkonsolosu olarak görev yapmıştır.

2012-2014 yılları arasında ise elçi unvanı ile Birleşmiş Milletler nezdinde Türkiye Daimi Temsilci Yardımcısı olarak görev ifa etmiştir. 2014 yılında Dışişleri Bakanlığı Doğu Avrupa Genel Müdür Yardımcılığı''nda daire başkanı, 2014-2015 yılları arasında ise Ortadoğu Genel Müdür Yardımcısı olmuştur. 24 Temmuz 2015 - Ocak 2020 tarihleri arasında Türkiye''nin İslam İşbirliği Teşkilatı nezdindeki Daimi Temsilcisi olarak görev üstlenmiştir. Halen Dış Politika Danışma Kurulu üyesidir.

YAVUZ KÜL KİMDİR?

Paraguay Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Yavuz Kül atandı. Kül, 1970 yılında Beşiri'de doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olduktan sonra Amerikan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Fakültesi'nde Uluslararası Politika alanında yüksek lisans yaptı.

1999 yılında Dışişleri Bakanlığı Personel Dairesi'nde Aday Meslek Memuru olarak göreve başlayan Başkonsolos Kül, Tiflis Büyükelçiliği'nde Üçüncü Katip, OECD Daimi Temsilciliği'nde İkinci Katip, Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı Ekonomik İşleri'nde İkinci Katip, Atina Büyükelçiliği'nde Başkatip, T.C. Novorossisk Başkonsolosluğu'nda Başkonsolos ve son olarak da Dışişleri Bakanlığı'nda Orta Asya ve Kafkasya Genel Müdür Yardımcılığı'nda Daire Başkanı olarak görev yaptı. 1 Ekim 2015 tarihinde Nürnberg Başkonsolosluğu'nda Başkonsolos olarak göreve başladı. Yabancı dil olarak İngilizce biliyor.

YUNUS DEMİRER KİMDİR?

Fransa Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Yunus Demirer atandı. Yunus Demirer, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde lisans eğitimini aldı. 1989'da Dışişleri Bakanlığı'na adım atan Yunus Demirer, çeşitli kademelerde görev yapmıştır.

15 Ekim 2008 - 16 Ekim 2009 tarihleri arasında Strazburg Başkonsolosu, 2009-2011 yıllarında Dışişleri Bakanlığı Irak ile İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı ve 1 Aralık 2011 - 17 Eylül 2013 tarihleri arasında Irak nezdinde Türkiye Büyükelçisi olarak görev yapmıştır.

15 Kasım 2013 - 17 Aralık 2017 tarihleri arasında Suudi Arabistan Nezdinde Türkiye Büyükelçisi olarak görev yapmıştır.

Aralık 2018 itibarıyla İkili Siyasi İşler Genel Müdürüdür. Büyükelçi Hatun Demirer ile evli olup iki çocuk babasıdır.