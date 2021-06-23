Büyükçekmece'de vahşet! Genç çifti öldürüp kadının cesedini yol kenarına attılar

Son dakika haberi... İstanbul Büyükçekmece'de kız arkadaşı Adalet Bike ile yürüyen Gökhan Denli, kimliği belirsiz kişilerce önce bıçaklandı, daha sonra da silahla vuurldarak, hayatını kaybetti. Saldırganlar, Adalet Bike'yi de öldürüp, cesedini yol kenarına attı. Denli ve Bike'nin cenazeleri ise Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından defnedilmek üzere ailelerine teslim edildi.





Otomobilden inen kişiler Denli'yi önce bıçakladı, daha sonra da arkasından tabanca ile ateş etmeye başladı. Mermilerin isabet etmesi sonucu yaralanan Denli, olay yerinde hayatını kaybetti.





Adalet Bike'yi kaçıran şüpheliler, genç kadını öldürdükten sonra cesedini yol kenarına bırakıp kaçtı. Silah seslerini duyanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.





Olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledikten sonra saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.





Denli ve Bike'nin cenazeleri ise Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından defnedilmek üzere ailelerine teslim edildi.