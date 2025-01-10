Giriş Tarihi: 10 Ocak 2025 11:20 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2025 11:20

Büyükçekmece'de kalabalık iki grup arasında satırlı silahlı kavga çıktı. Olay yerine gelen polis ekipleriyle şüpheliler arasında bir süre kovalamaca yaşandı. Olayda 14 şüpheli gözaltına alınırken, polisle şüpheliler arasında yaşanan kovalamaca anları güvenlik kamerasına yansıdı. Toplamda 70 suç kaydı olduğu ortaya çıkan şüphelilerden 1'i tutuklandı.

Olay, 6 Ocak Pazartesi günü saat 23.15 sıralarında Dizdariye Mahallesi'nde meydana heldi. Edinilen bilgiye göre sokakta toplanan kalabalık iki grup arasında kavga çıktı. Satırların ve silahın kullanıldığı kavgada, bir kişi havaya ateş açtı. Bunun üzerine karşı gruptan bir kişi ise satırla saldırdı. Ortalığın bir anda karıştığı kavgada ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerine gelmesiyle birlikte grup dağılarak kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ekipleri ile şüpheliler arasında kovalamaca başladı.

14 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Dakikalar süren kovalamaca sonucunda Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipler Amirliği polisleri ve motorize Yunus timleri tarafından Mustafa D. (42), Rabia D. (29), Esra T. (27), Burak D. (24), Halil Efe D. (22), Sabit Furkan D. (20), Durmuş B. (23), Tayyip T. (19), Zeynep G. (43), Erhan G. (51), Bekir Ö. (21), Gökhan G. (39), Semih S. (20), ve Abdullah F. (21) gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan Semih S.'nin üstünde satır olay yerinde ise bıçak, Abdullah F.'nin üstünde ise ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Abdullah F.'nin Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunda 5 ayrı dosyadan arandığı ortaya çıktı.

ŞÜPHELİLERİN 70 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

İfadeleri alınan 14 şüpheliden 9'u adli işlemlerinin ardından savcılık kararıyla emniyetten serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen Abdullah F., Sabit Furkan D., Tayyip T. ve Semih S., de çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Bekir Ö. ise 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.Diğer yandan gözaltına alınan şüphelilerin poliste toplam 70 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.