Büyükçekmece'de polise yakalanacağını anlayan şüpheli silahla yaşamına son verdi

Giriş Tarihi: 29 Eylül 2024, 00:36 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2024, 00:48

Büyükçekmece'de bir şahıs polise yakalanacağını anladığı an intihar etti. Olay, akşam saatlerinde Kamiloba Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, polis ekipleri uzun zamandır aranan 2 şüphelinin kaldığı adresi tespit etti. Harekete geçen ekipler, şüphelilerin kaldığı eve operasyon düzenledi. Operasyon sırasında polise ateş açan C.G.'nin silahından çıkan kurşunlardan biri, polis ekiplerinin kalkanına isabet etti. Ardından yakalanacağını anlayan C.G., silahla yaşamına son verdi. Evde bulunan diğer şüpheli E.T. ise gözaltına alındı.

Bunun üzerine olay yerine çok sayıda ekip destek amaçlı sevk edilirken, adrese sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme yaptı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen C.G'nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ŞÜPHELİNİN BİRİ YAKALANDI, DİĞERİ YAŞAMINA SON VERDİ

Öte yandan Büyükçekmece'de yaşanan olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, 12.11.2023 tarihi saat:04.15 Bağcılar ilçesi 15 Temmuz Mahallesinde bulunan bir işyerinde silahla ateş edilmesi sonrası yaralanan 2 şahıstan 1'inin hayatını kaybetmesi sonucu meydana gelen olayla ilgili olarak; olayla ilgili 5 şüpheli şahıs yakalanmış, aramalarda 3 adet silah ele geçirilmiş, adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken 3'ü tutuklanmıştır.

Firari durumda olan şahısların yakalanmasına yönelik 28.09.2024 tarihinde Büyükçekmece ilçesinde, şüpheli şahısların bulunduğu ikamete operasyon gerçekleştirilmiştir. Operasyon esnasında, 'Hırsızlık, Yağma, Silahla Tehdit, Mala Zarar Verme, Kasten Öldürme, Kasten Yaralama, Görevi Yaptırmamak için Direnme, Güveni Kötüye Kullanma' suçlarından 18 aranması olan C.G. ve 33 adet suç kaydı ile 'Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması, Hırsızlık, Uyuşturucu Ticareti' suçlarından 5 aranması olan E.T. isimli şahıslar tarafından Özel Hareket Ekiplerine karşı ateş açılmış, E.T. isimli şahıs yakalanırken, C.G. isimli şahıs Özel hareket kalkanlarına ateş ettikten sonra kafasına ateş ederek hayatına son vermiş, olay yerinde 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.