Büyükçekmece’de motosiklet faciası: 2 can gitti

Büyükçekmece’de kontrolden çıkan motosiklet demir dubalara çarptı. 23 yaşındaki Ali Karaca ve 25 yaşındaki Recep Karadeniz olay yerinde hayatını kaybetti.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen feci kazada iki genç yaşamını yitirdi. Türkoba Mahallesi Atatürk 2. Caddesi'nde ilerleyen 23 yaşındaki Ali Karaca'nın kullandığı motosiklet, sürücünün direksiyon (gidon) hâkimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi.

Dubalara çarparak hayatlarını kaybettiler

Devrilen motosiklet, yolda sürüklenerek kaldırım kenarındaki demir dubalara çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Ali Karaca ve arkasında yolcu olarak bulunan 25 yaşındaki Recep Karadeniz ağır darbe aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, iki gencin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenazeler morga kaldırıldı

Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yeri incelemelerinin tamamlanmasının ardından Karaca ve Karadeniz'in cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

