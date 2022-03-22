Büyükçekmece'de İSKİ borusu patladı yollar göle döndü!

Büyükçekmece'de İSKİ'nin ana isale borusu henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Büyükçekmece, Çakmaklı Mahallesi arasındaki Behçet Kemal Çağlar Caddesi göle döndü.



Caddede biriken su nedeniyle araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti.

İSKİ ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından iş makineleriyle yola akan su durduruldu.



Ekiplerin bölgedeki çalışması devam ediyor.