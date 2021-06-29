'Burunlarından fitil fitil getireceğim' Kemal Kılıçdaroğlu'ndan skandal Kanal İstanbul tehdidi

"İstemezük" zihniyetinin baş temsilcisi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, temeli geçtiğimiz hafta sonu atılan Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin tehditlerini partisinin grup toplantısında da sürdürdü. Kılıçdaroğlu, "Müteahhitlere sesleniyorum. Bu işe giren müteahhit kendisini unutsun. Bankalara söylüyorum. Bu işe kredi veren unutsun kendisini. Bunun altına imza atan bürokratın burnundan fitil fitil getireceğim" dedi. Öte yandan Kılıçdaroğlu, "Katarlılara sınavsız tıp okulu" yalanını da sürdürdü.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, bir kez daha Kanal İstanbul'a yönelik tehditlerde bulundu.

"BU İŞE GİRENLER KENDİLERİNİ UNUTSUN"

"Müteahhitlere, bankalara ve bürokratlara sesleniyorum" diyen Kılıçdaroğlu "Bu işe giren müteahhit kendisini unutsun. Bankalara söylüyorum. Bu işe kredi veren unutsun kendisini. Bunun altına imza atan bürokratın burnundan fitil fitil getireceğim" ifadelerini kullandı.







KILIÇDAROĞLU KANAL İSTANBUL İÇİN NE DEMİŞTİ?

Kılıçdaroğlu, daha önce iktidara gelmeleri halinde Kanal İstanbul ihalesine girecek ülkelere mesafe koyacaklarını belirtip şunları söylemişti:

Şunu açık ve net olarak ifade edeyim. İster ihale etsinler, ister etmesinler, kime verirlerse versinler. İktidar olduğumuzda; bir, eğer o ihaleye giren yabancı bir ülke olursa biz o yabancı ülkeyle aramıza mesafe koyacağız. İki; bunların paralarını kesinlikle ödemeyeceğiz. Nereye giderlerse gitsinler. Hiçbir ülkenin şirketinin de kalkıp bu projeye gireceğini de düşünmüyorum. Bankaların buna finans kaynağı ayıracağını da düşünmüyorum. Eğer bizden bir banka buraya kredi verirse günü geldiğinde o da görür.

KATAR YALANINI SÜRDÜRDÜ

"Siyasi muhataplarımıza çağrımdır. Gelin bu üniversite sınavlarını kaldıralım" demiş. Güzel ama benim Bahçeli'ye bir iyi bir de kötü haberim var. İyi haberim şu, üniversite sınavı kaldırıldı. Kötü haber bizim çocuklarımız için değil. "