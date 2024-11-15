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Bursa'da zincirleme kaza: 1'i bebek 3 yaralı!
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Bursa'da zincirleme kaza: 1'i bebek 3 yaralı!

Giriş Tarihi: 15 Kasım 2024 18:06 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2024 18:06

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada 3 otomobilin karıştığı kazada 1'i bebek 3 kişi yaralandı Kaza saat 15.30 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Alanyurt'a seyir halinde olan Sürücü Burhan Ş.(32) 16 BJR 306 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta duran sürücü Yekta Ç.(32) yönetimindeki 16 BAU 745 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hızlanan 16 BAU 745 plakalı otomobil, önünde duran sürücü Akif T.(32) yönetimindeki 16 AD 146 plakalı otomobile çarparak durdu. Kaza sonucu sürücüler yaralanmazken, 16 BJR 306 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Zeynep U.(54), Fatma U.(25) ve 15 günlük Çınar U. bebek yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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