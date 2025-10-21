PODCAST CANLI YAYIN
Bursa’da yol ortasında sinir krizi! Ekipler alarma geçti!

Bursa’da sabah saatlerinde bir kadın yolun ortasında sinir krizi geçirince sağlık ve polis ekipleri seferber oldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Osmangazi ilçesi Gazcılar Mahallesi'nde sabah erken saatlerde yaşandı. Henüz kimliği belirlenemeyen bir kadın, bilinmeyen bir sebeple yolun ortasına yatarak çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.

Sağlık ekipleri dakikalarca uğraştı

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, kadını bulunduğu yerden kaldırmak ve sakinleştirmek için uzun süre uğraştı. Ancak kadın, kendisine yaklaşan ekiplere tepki gösterince kriz anları uzadı.

O anlar kamerada

Vatandaşların cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde kadının sinir krizi geçirdiği ve ekiplerin zor anlar yaşadığı görüldü. Kadın güçlükle sakinleştirildikten sonra sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

