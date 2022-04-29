RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Haber Videoları Bursa'da uçak kazasında ölmüştü! Pilot Furkan Otkum'un uçakta evlilik teklifi ettiği görüntüler çıktı

Bursa'da uçak kazasında ölmüştü! Pilot Furkan Otkum'un uçakta evlilik teklifi ettiği görüntüler çıktı

Bursa'da uçak kazasında ölmüştü! Pilot Furkan Otkum'un uçakta evlilik teklifi ettiği görüntüler çıktı
29.04.2022 13:32

OTOMATİK OYNAT

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Bursa'da sokağa düşen uçakta bulunan iki genç pilot, feci şekilde hayatını kaybetti. Ölen pilotlardan birisi de Furkan Otkum'du. Otkum'un kız arkadaşı Aslı Yüce'ye uçakta evlenme teklifi ettiği anın görüntüleri ortaya çıktı. Oktum ve Yüce'nin Ramazan Bayramı sonrası nişanlarının olacağı öğrenildi.

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Bursa'da Yunuseli Havalimanı yakınında düşen tek motorlu eğitim uçağında ölen 27 yaşındaki eğitmen pilot Furkan Otkum, en mutlu günlerinden birini uçakta yaşamıştı.

Otkum, 3 ay önce kız arkadaşı Aslı Yüce ile havalandı. Oktum, Erzurum'da ingilizce öğretmenliği yapan 26 yaşındaki kız arkadaşı Aslı Yüce'ye gökyüzünde evlenme teklif etti.

Otkum, aldığı yüzüğü de kız arkadaşına sundu. Aslı Yüce'nin "evet" demesi üzerine genç pilot en büyük mutluluğunu Uçak içinde yaşadı. Oktum ve Yüce'nin Ramazan Bayramı sonrası nişanlarının olacağı öğrenildi.

KORKUNÇ KAZADA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Kaza geçtiğimiz günlerde Osmangazi ilçesi, Bağlarbaşı Mahallesi, Sarıgül Sokak'ta meydana geldi. Yenişehir Havalimanı'na gitmek için Yunuseli Havaalimanı'ndan kalkan tek motorlu Uçak, kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra kırıma uğradı. Sokak arasındaki evlerin arasına düşen uçak, alev aldı.

Yangın nedeniyle zaman zaman patlamalar meydana geldi. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangını kontrol altına aldı. Sağlık ekipleri, uçaktaki Furkan Otkum ile Murat Avşar'ın hayatını kaybettiği belirledi.

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