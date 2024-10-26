PODCAST CANLI YAYIN
Bursa'da Tarihi Uyuşturucu Operasyonu! Rekor kırıldı: 86 bin adet uyuşturucu ecstasy hap ele geçirildi!
Haberler Haber Videoları

Bursa'da Tarihi Uyuşturucu Operasyonu! Rekor kırıldı: 86 bin adet uyuşturucu ecstasy hap ele geçirildi!

Giriş Tarihi: 26 Ekim 2024, 01:49 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2024, 02:06

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir aydır sürdürdüğü teknik ve fiziki takip sonucu Bursa'ya sokulmak istenen uyuşturucuları yakalayıp tarihi bir operasyona imza attı. Operasyon kapsamında bir minibüs ve bir hafif ticari araçta yapılan aramada 28 kilo 600 gram (86 bin adet) uyuşturucu ecstasy hap ile 14 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklanırken, ele geçirilen hap miktarının rekor olduğu açıklandı.

Bursa'da narkotik polisinin gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda 86 bin ecstasy hap ve 14 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Narkotik köpeği Lizz'in de katıldığı operasyonda ele geçen uyuşturucular sayesinde binlerce genç zehirlenmekten kurtarıldı. Operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı
Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir aydır sürdürdüğü teknik ve fiziki takip sonucu Bursa'ya sokulmak istenen uyuşturucuları yakalayıp tarihi bir operasyona imza attı.


4 şüphelinin uyuşturucu ticareti yapacağı bilgisine ulaşan ekipler, şahısları teknik ve fiziki takibe aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda sürdürülen operasyonda şüphelilerin ev ve araçları mercek altına alındı.


Operasyon için düğmeye basıldı, tarihi rekor geldi
Yapılan teknik takip sonucu operasyon için düğmeye basan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri C.S., E.S., Ö.E. ve C.S. isimli şahısların iki ayrı araçla Bursa'ya geleceği bilgisine ulaştı.


Narkotik köpeği Lizz'in de katıldığı operasyonda bir minibüs ve bir hafif ticari araçta yapılan aramada 28 kilo 600 gram (86 bin adet) uyuşturucu ecstasy hap ile 14 kilogram metamfetamin ele geçirildi.


Yapılan başarılı operasyon sonucu gözaltına alınan 4 şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Narkotik köpeği Lizz de başarılı operasyon sonrası ele geçirilen uyuşturucuların başında poz vermeyi ihmal etmedi.
Ele geçen uyuşturucu ile 60 bin kişinin, hap ile de 86 bin kişinin zehirlenmekten kurtarıldığı öğrenildi.

SIRADAKİ VİDEO
Edirne'de dev fare paniği: Vatandaşlara saldırdı! O anlar kamerada!
26.10.2024Cumartesi
Denizli'deki yangın 2. gününde! Alevler geceyi aydınlattı!
26.10.2024Cumartesi
Elazığ'da 'yeşil reçete' operasyonu!
26.10.2024Cumartesi
'HasanAbi' mahlaslı ABD'li yayıncı Hasan Piker'den Kuzey Kıbrıs hakkında alçak sözler!
26.10.2024Cumartesi
Meram'da kadın cinayeti: Öğretmen koca öğretmen eşini öldürdü! | Konya haberleri
26.10.2024Cumartesi
Bunlar da Var
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’nin hesaba çekileceği çukur! İŞTE HAİNİN MEZARI 00:33
İşte cehennem çırası teröristin hesaba çekileceği çukur
24.10.2024Perşembe
FETÖ elebaşı Gülen ABD’deki çiftliğine gömülüyor! 01:17
FETÖ elebaşı Gülen ABD’deki çiftliğine gömülüyor!
24.10.2024Perşembe
Yasemin Özilhan’dan Kerem Bürsin itirafı: Çok mutlu, keyfi yerinde 00:27
Yasemin Özilhan’dan Kerem Bürsin itirafı
25.10.2024Cuma
İblis Fetullah Gülen ABD’deki çiftliğine gömüldü 01:29
İblis Fetullah Gülen ABD’deki çiftliğine gömüldü
25.10.2024Cuma
CANLI YAYIN
SON DAKİKA