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Bursa'da tarihi bina yanarak kül oldu

Bursa'da tarihi bina yanarak kül oldu
31.05.2022 09:26

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Bursa'da hanlar bölgesinde bulunan yüzlerce yıllık tarihi bina, yanarak yıkıldı. İtfaiye eri ise yanarak yıkılan binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

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Yangın, 05.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Tavukçu sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hanlar bölgesinde bulunan yüzlerce yıllık tarihi 2 katlı binada henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek binanın her tarafını sardı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri binanın yıkılma riskine karşı çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. 2 katlı tarihi bina yangın sırasında çöktü. Yangın 1 saat süren söndürme çalışmalarının ardından tamamen kontrol altına alınırken yanında bulunan 14 Y.Y.'dan kalma tarihi cami ise şans eseri zarar görmedi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Öte yandan yangına müdahale eden bir itfaiye eri yanarak yıkılan tarihi binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

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