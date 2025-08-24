Bursa’da seyir halindeki otomobil alev aldı

OTOMOBİL BİR ANDA ALEV ALDI

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde trafik ortasında dehşet dolu anlar yaşandı. Acemler metro istasyonu yakınlarında seyir halindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

SÜRÜCÜ VE YANINDAKİLER KURTULDU

Alevleri fark eden sürücü ve yanındakiler aracı terk ederek canlarını son anda kurtardı. O sırada diğer sürücüler yangın tüpleriyle müdahale etti ancak çabalar yetersiz kaldı.

ARAÇ KÜLE DÖNDÜ

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Yangında otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.