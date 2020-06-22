Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, aşırı yağışın sele neden olduğu Bursa'nın Kestel ilçesindeki bölgeye ulaştı. Bakan Soylu yaptığı açıklamada, "Şimdi yapacağımız tek iş, arama kurtarma konusunda, kayıp bulunan 4 kişiye sağ salim ulaşabilmek inşallah." dedi.
Bursa'da sel felaketi! Bakan Soylu açıkladı: 4 kayıba ulaşılmaya çalışılıyor
22.06.2020 01:02
- Bursa'da sel felaketi! Bakan Soylu açıkladı: 4 kayıba ulaşılmaya çalışılıyor
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