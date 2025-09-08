PODCAST CANLI YAYIN

Bursa'da polise Pitbull ve yumruklu saldırı: 2 yaralı

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde aile içi şiddet ihbarına giden polis ekipleri saldırıya uğradı. Şüpheli H.A., pitbull cinsi köpeğini polislerin üzerine saldı, gözaltı sırasında da direndi. Olayda 2 polis memuru yaralandı, kadın ve çocuğu koruma altına alındı.

Olay, Osmangazi ilçesi Alipaşa Mahallesi Pınarbaşı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A.'nın eşi S.A.'ya şiddet uyguladığı yönünde ihbar alan polis ekipleri adrese sevk edildi.

Şüpheli Pitbull'u Polislerin Üzerine Saldırttı

Polisler, evdeki kadın ve çocuğu almak isteyince öfkelenen H.A., yasaklı ırk olan pitbull köpeğini ekiplerin üzerine saldı. Köpeğin saldırısı sonucu bir polis memuru bacağından yaralandı. Köpek etkisiz hale getirildikten sonra şüpheli gözaltına alınmak istendi.

Gözaltı Sırasında Direndi, Bir Polisi Daha Yaraladı

H.A. gözaltına alınmak istemeyince polis ekiplerine direnerek bir polis memurunu da kolundan yaraladı. Böylece olayda 2 polis memuru yaralandı. Yaralı polisler hastaneye kaldırıldı.

Kadın ve Çocuk Koruma Altına Alındı

Şiddet mağduru kadın ve çocuk, polis tarafından güvence altına alındı. Çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheli H.A. emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

