13.06.2020 15:03

Bursa’da dehşet anları an be an kaydedildi. Köpeğe saldıran yılan, cep telefonu kameralarınca görüntülendi. Köpeğin sahibi kadın, video çektiği esnada köpeklerine saldıran yılanı görünce çok tedirgin olduğunu söyledi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde köpeklerini gezdiren Aurora Selin'in köpeğine yılan saldırdı. O anları cep telefonuyla kaydeden Aurora, panik yaşasa da soğukkanlılığını koruyarak olay yerinden uzaklaştı.

Aurora Selin, "Her gün köpekleri gezdirdiğim yerlerde karşıma yılan çıktı. Sonuçta doğa onların da evi ve yaz gelmesiyle yılanlarla karşılaşabiliriz. Ama video çekmeye başladığımda yılanın köpeğime saldırdığını gördüm ve ister istemez tedirgin oldum. Korkulacak bir şey olmadığını gördüm ve birkaç dakika içinde yılan gözden kayboldu." ifadelerini kullandı.