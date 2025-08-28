PODCAST CANLI YAYIN

Bursa'da orman yangını! Mahalleli anons ile uyarıldı

Türkiye'nin ciğerini yakan orman yangınlarından biri daha Bursa'da başladı. Yangın mahallelere yaklaşırken peş peşe uyarılar yapıldı. Alevler sebebiyle Bursa-Bilecik kara yolu, Yenişehir ilçesindeki orman yangını sebebiyle ulaşıma kapatıldı. Eski Marmaracık ve Yeni Marmaracık mahalleleri arasındaki ormanda çıkıp, Fethiye Mahallesi’nde etkili olan alevler, Kestel ilçesi Seymen Mahallesi’ne ulaştı. 327 nüfuslu mahallenin camisinden yapılan anonsla, yangının mahalle sınırına dayandığı belirtilerek, vatandaşla uyarıldı.

