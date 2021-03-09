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Bursa'da markette ortalık bir anda karıştı! Suçüstü yakalanınca hamileyim yalanıyla tehditler savurdular

Bursa'da markette ortalık bir anda karıştı! Suçüstü yakalanınca hamileyim yalanıyla tehditler savurdular
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Bursa'da bir markette hırsızlık yapan kadınlar, yakalanınca ortalığı birbirine kattı. Market çalışanları hırsızlık zanlısı iki kadını içeriye kilitledi. Zanlılar "hamileyim" diye tehditler savurdu. Markette yaşanan hareketli anlar kameraya böyle yansıdı.


Bursa'da bir markette yanlarında getirdikleri poşete 200 TL değerinde ürün koyarak kaçmaya çalışan 2 kadın, market çalışanları tarafından fark edilince ortalığı birbirine kattı. Kadınlardan biri hamile numarası yaparak, çocuğunu düşüreceğini ve market çalışanlarını pompalı tüfekle öldüreceğini söyledi.


Polis gelince bayılma numarası yapan kadınlar, hırsızlık senaryoları ile pes dedirtti. Bu anlar kameralar tarafından görüntülendi.



Olay, merkez Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde müşteri gibi markete gelen 2 kadın, yanlarında getirmiş olduğu poşete yaklaşık 200 lira değerinde ürün doldurdu.


Kadınlardan biri kasiyeri oyalamaya başlarken diğer kadın marketin kapısından kaçmaya çalıştı. Bu sırada çalışanlar durumu fark ederek, kapıları kilitledi. Kapıların kilitlenmesiyle dışarıya çıkamayan 2 kadın, ortalığı birbirine kattı.




HAMİLEYİM YALANI, HASTANEDE SON BULDU
Hırsızlık şüphelisi 2 kadın, hırsızlık yapmadıklarını, kasaya para ödemeyi unuttuklarını belirterek, kendilerini yerden yere attı. Şüphelilerinden birisi, hamile olduğunu ve kasiyerin kendisine uçan tekme attığını iddia etti.


Öfkeli kadın, bebeğinin düşmesi durumunda market çalışanlarını da pompalı tüfekle öldüreceğini söyleyip tehdit etti. Market çalışanlarının ihbarı üzerine markete polis ekipleri geldi. Bu kez polis ekiplerini karşısında gören kadınlardan biri, bayılma numarası yaptı.


Market çalışanları ve 2 şüpheli kadın, birbirlerinden şikayetçi olurken, darp raporu alınmak üzere hastaneye götürüldü. Burada yapılan tetkiklerde, kadının hamile olmadığı ortaya çıktı.


Daha önceden de çok sayıda suç kaydı bulunan 2 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Markette yaşanan panik anları ve yalancı hırsızların tiyatro gibi hırsızlık oyunu kameralar tarafından görüntülendi.

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