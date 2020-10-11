Bursa'da korkunç görüntü! Fuhuşa zorladıkları İrem'i zorla araca bindirip kaçırdılar

Karabük'te 5 yıldır kendisini fuhuşa zorlayanlardan kaçıp, Bursa’da yaşamaya başlayan İrem G. (23), fuhuş şebekesi üyeleri tarafından otomobile bindirilerek kaçırıldı. Olayı anı cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, polisin Kütahya’da bulduğu otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı, araçtan atlayarak zanlılardan kurtulan İrem G. koruma altına aldındı.
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