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Bursa'da korkunç görüntü! Fuhuşa zorladıkları İrem'i zorla araca bindirip kaçırdılar

Bursa'da korkunç görüntü! Fuhuşa zorladıkları İrem'i zorla araca bindirip kaçırdılar
11.10.2020 23:55

Karabük'te 5 yıldır kendisini fuhuşa zorlayanlardan kaçıp, Bursa’da yaşamaya başlayan İrem G. (23), fuhuş şebekesi üyeleri tarafından otomobile bindirilerek kaçırıldı. Olayı anı cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, polisin Kütahya’da bulduğu otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı, araçtan atlayarak zanlılardan kurtulan İrem G. koruma altına aldındı.


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