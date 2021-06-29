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Bursa'da komşuların gürültü kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Bursa'da komşuların gürültü kavgası kanlı bitti: 1 ölü
29.06.2021 06:39 - Son Güncelleme: 29.06.2021 06:42
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Bursa'da Kenan Ateş (48), sokakta gürültü yaptıkları gerekçesiyle ailesinin üzerine su atan komşusu Canan K. (48) ile tartıştı. İki komşunun kavgasında Ateş, bıçak darbesiyle hayatını kaybetti.


Olay saat 00.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Koğukçınar Mahallesi'nde meydana geldi.



KOMŞUSUNU SU DÖKEREK ISLATTI
Aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen Canan K., karşı komşusu Kenan Ateş'in ailesine, sokakta oturarak gürültü çıkardıkları gerekçesiyle su dökerek ıslattı.



BIÇAK ALARAK SOKAĞA ÇIKTI
Bunun üzerine Ateş, ile Canan K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine evinden bıçak alarak sokağa çıkan Canan K., komşusu Kenan Ateş'i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladıktan sonra evine sığındı.


TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ
Aldığı darbelerlme kahlar içerisinde yere yığılan Ateş, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Kenan Ateş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli Canan K.'yı gözaltına aldı. soruşturma sürdürülüyor.

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