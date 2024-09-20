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Bursa'da kaza: 1 yaralı
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Bursa'da kaza: 1 yaralı

Giriş Tarihi: 20 Eylül 2024, 11:28 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2024, 11:28

Bursa'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarptığı Mehtap T. (46), yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında İznik ilçesinde meydana geldi. Göl Sahil Caddesi üzerinde seyir halinde olan Emirhan T. (22) yönetimindeki motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehtap T.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Mehtap T. yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Mehtap T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı ise bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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