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Bursa'da kan donduran olay! Şoförün bacağı koptu

Bursa'da kan donduran olay! Şoförün bacağı koptu
12.10.2021 15:29
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, düşen tomruk ile kamyon arasında sıkışan sürücü Bekir Tetik ağır yaralandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Durumu ağır olan Tetik, ameliyata alındı.

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Olay, Mahmudiye Mahallesi Uğur Sokak'ta meydana geldi. Sürücü Bekir Tetik (52), 16 KFB 89 plakalı tomruk yüklü kamyonu sokak üzerinde faaliyet gösteren iş yeri önüne çekti.

Kamyonun dorsesine çıkan sürücü, tomruklara bağlı halatı sökmeye çalıştığı sırada yerinden oynayan tomrukla beraber aşağıya düştü.

Sol bacağı tomruk ile kamyon arasına sıkışan sürücüyü gören esnaf, durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine itfaiye arama kurtarma, 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

Bacağı koptuğu öğrenilen sürücü kurtarılırken, 112 Acil Servis ambulansında görevli sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülen yaralı, tedavi altına alındı.

Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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