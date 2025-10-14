Bursa’da jandarma silahlı saldırganı yakaladı: Tutuklandı

Olay, 23 Eylül 2025'te İznik ilçesi sahilindeki bir kafede meydana geldi. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda, hareket halindeki bir otomobilden sahil yolundaki kafede oturan gruba ateş açıldı.

Saldırıda 50 yaşındaki S.Ç. başından yaralandı.

Jandarma zanlıyı Bademli'de yakaladı

Olayın ardından harekete geçen Bursa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Bademli Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, saldırganın izini Mudanya'nın Bademli Mahallesi'nde buldu.

'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan aranan M.B., olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ile birlikte düzenlenen operasyonla yakalandı.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Jandarma ekiplerince İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilen zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.