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Bursa'da hastane yakınında bulunan ormanlık alanda yangın

Bursa'da hastane yakınında bulunan ormanlık alanda yangın
12.09.2021 16:15
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Son dakika haberi! Bursa Gemlik Devlet Hastanesi yakınında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Hastaneye 100 metre yakınlıkta bulunan ormanlık alanda bir evinde yangınların arasında kaldığı görüldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve arazöz sevk edildi. Havadan da müdahale edilen yangın yarım saatlik çalışma sonucu söndürüldü.


Bursa'da yerleşim yerlerine yakın bir yerde bulunan ormanlık alanda çıkan ot yangını kısa sürede ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangın, merkez Yıldırım ilçesi 75. Yıl Mahallesinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yerleşim yerlerine 50 metre mesafede bulunan ormanlık alanda bulunan otlar aniden alev aldı. Rüzgarında etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve arazöz sevk edildi. Havadan da müdahale edilen yangın yarım saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Yangın sonucunda ormanlık alanın küçük bir alanı küle dönerken, herhangi bir yaralanan olmadı.


Polis ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlattı.

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