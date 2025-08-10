PODCAST CANLI YAYIN

Bursa’da gençler arasında yumruklu kavga: Cadde boks ringine döndü

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde husumetli iki grup genç cadde ortasında yumruk yumruğa kavga etti. Polis ekipleri tarafları güçlükle ayırdı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde gençler arasında çıkan tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Cadde adeta boks ringine dönerken, polis ekipleri tarafları güçlükle ayırdı.

Akşam saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre aralarında önceden husumet bulunan iki grup genç cadde üzerinde karşılaştı. Sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yumrukların havada uçuştuğu anlarda çevrede panik yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı. O anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

