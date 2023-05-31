Haberler Haber Videoları Bursa'da Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına öfkelendi! Aracını vatandaşların üzerine sürdü: 2 yaralı

Bursa'da Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına öfkelendi! Aracını vatandaşların üzerine sürdü: 2 yaralı

Bursa'da Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına öfkelendi! Aracını vatandaşların üzerine sürdü: 2 yaralı
31.05.2023 10:18

OTOMATİK OYNAT

Haber 01:27
Korku dolu anlar! Alev topuna...
Haber 00:28
Bay Bay Kemal afişi indirildi!
Haber 00:32
Ünal Turan kaza videosu izle!...
Haber 33:56
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat...
Haber 03:46
Sadece CHP'de değil İYİ...
Haber 05:47
Kazanan milletimiz kazanan...
Haber 02:23
Rus medyası Başkan Erdoğan'ın...
Haber 01:28
Trabzon seçim sonuçları!
Haber 00:37
Fethin 570’inci yılında...
Haber 01:58
Başkan Erdoğan balkon...
Haber 01:09
Muharrem İnce'den Başkan...
Haber 01:21
Uzun bir aradan sonra ortaya...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına öfkelenen sürücü, otomobilini şampiyonluk kutlayan vatandaşların üzerine sürdü. Olayda 2 kişi yaralandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Videoları

Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından İnegöl ilçesinde yaşayan Sarı-Kırmızılı taraftarlar, sokaklara çıkarak şampiyonluklarını kutladı. Şampiyonluk kutlamasına öfkelenen sürücü otomobiliyle şampiyonluk kutlayan vatandaşların arasına daldı.

Olay, Osmaniye mahallesi Altay caddesi üzerinde meydana geldi. 20 PH 504 plakalı otomobilin öfkeli sürücüsü Yusuf Y.(21) cadde üzerinde yaya olarak şampiyonluk kutlayan Galatasaray taraftarların üzerine sürdü. Hızlı manevralar yapan sürücü aracıyla, taraftarlardan Nehir Ezgi V.(20) ve Samet E.(19)'ye çarptı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ
Çarpmanın etkisiyle 2 genç, yaralandı. Öfkeli sürücü hızla olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Yaralanan gençler sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaçan sürücü olayın ardından polise teslim oldu.Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

SON DAKİKA