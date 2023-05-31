Bursa'da Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına öfkelendi! Aracını vatandaşların üzerine sürdü: 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına öfkelenen sürücü, otomobilini şampiyonluk kutlayan vatandaşların üzerine sürdü. Olayda 2 kişi yaralandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına öfkelenen sürücü, otomobilini şampiyonluk kutlayan vatandaşların üzerine sürdü. Olayda 2 kişi yaralandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından İnegöl ilçesinde yaşayan Sarı-Kırmızılı taraftarlar, sokaklara çıkarak şampiyonluklarını kutladı. Şampiyonluk kutlamasına öfkelenen sürücü otomobiliyle şampiyonluk kutlayan vatandaşların arasına daldı.
Olay, Osmaniye mahallesi Altay caddesi üzerinde meydana geldi. 20 PH 504 plakalı otomobilin öfkeli sürücüsü Yusuf Y.(21) cadde üzerinde yaya olarak şampiyonluk kutlayan Galatasaray taraftarların üzerine sürdü. Hızlı manevralar yapan sürücü aracıyla, taraftarlardan Nehir Ezgi V.(20) ve Samet E.(19)'ye çarptı.
YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ
Çarpmanın etkisiyle 2 genç, yaralandı. Öfkeli sürücü hızla olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Yaralanan gençler sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaçan sürücü olayın ardından polise teslim oldu.Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.