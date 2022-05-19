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Bursa'da bir garip kaza! Biri sigara içti diğeri tabanca istedi

Bursa'da bir garip kaza! Biri sigara içti diğeri tabanca istedi
19.05.2022 10:59

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Bursa'da ehliyetine daha önce el konulan bir sürücü önce bisiklete, ardından da motora çarptı. Kazanın şokuyla önce kaçan sürücü ardından kaza bölgesine geri geldi. Kaza nedeniyle yola savrulanlardan biri sigara içerken, diğeri ise çevredeki vatandaşlardan tabanca istedi.

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Bursa'da ehliyetine el konulan otomobil sürücüsü önce bisiklete sonra motora çarptı. Otomobil sürücüsü kazanın şokuyla önce kaçtı, sonra geri geldi. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan bisikletli ve motorlu sürücü yerde kıvranırken, biri sigara içti diğeri ise yerde acı içinde vatandaşlardan tabanca istedi.

Kaza, Merkez Nilüfer İlçesi, Beşevler caddesinde meydana geldi. G.U, 16 AGT 343 plakalı aracıyla seyir halindeyken, kırmızı ışığa takılmamak için gaza bastı. Önce Hilmi U.'nun kullandığı bisiklete sonra R.D'nin kontrolündeki motora çarptı. Çarpışmanın etkisiyle, bisikletli ve motorlu sürücü yola savruldu. Bir anlık şoka giren otomobil sürücüsü genç, önce kaçtı sonra geri geldi. Sağlık ekipleri gelinceye kadar, yaralılara ilk yardımı çevredeki vatandaşlar gerçekleştirdi.



Bisiklet sürücüsü Hilmi U. yaralı halde yerde uzanırken, vatandaşlardan tabanca istedi. Motor sürücüsü R.D ise göğsünün ağrıdığını belirterek, sigarasını yakmayı da ihmal etmedi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etmek istedi fakat bisikletli sürücüsü Hilmi U. bu kez de hastaneye gitmemek için tutturdu.

Çevredeki vatandaşların ve sağlık ekiplerinin ikna etme çabası bir süre devam etti. Daha sonra yaralanan motorlu sürücü R.D, ambulansta tedavi olurken , Hilmi U.'yu ikna etmek için gayret gösterdi. Bütün çabalara rağmen yaşlı adam ikna olmayınca, sağlık görevlileri başından yara alan Hilmi U.'ya yol kenarında pansuman yaptı. Polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle ikna olan Hilmi U. ve R.D ambulansa bindirilerek Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ehliyetsiz sürücüyü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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