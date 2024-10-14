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Bursa'da aranan şüphelilere operasyon: 141'i firari hükümlü 401 gözaltı
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Bursa'da aranan şüphelilere operasyon: 141'i firari hükümlü 401 gözaltı

Giriş Tarihi: 14 Ekim 2024, 19:32 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2024, 19:32

Bursa'da, aranan kişilere yönelik operasyonda, aralarında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 141 firari hükümlünün de olduğu 401 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, farklı suçlardan aranan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, 6-13 Ekim tarihlerinde düzenledikleri operasyonlarda; 'Çekle ilgili 'karışıklıksızdır' işlemi yapılmasına sebebiyet verme' suçundan 56 yıl hapis cezası bulunan Yavuz E., 'Hırsızlık' suçundan 39 yıl hapis cezası bulunan İlyas N., 'Yağma' suçundan 9 yıl hapis cezası bulunan Ahmet D., 'Terör örgütü propagandası yapma' suçundan 18 yıl hapis cezası bulunan İbrahim M. ve 'Uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan 13 yıl hapis cezası bulunan Erol Ü.'nün de aralarında olduğu 141'i firari hükümlü 401 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 141 hükümlü tutuklandı, 260 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

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