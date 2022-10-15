Haberler Haber Videoları Bursa'da akılalmaz olay: Şiddet gören kadını kurtarmak isteyen polis memuru şehit oldu

Bursa'da akılalmaz olay: Şiddet gören kadını kurtarmak isteyen polis memuru şehit oldu

Bursa'da akılalmaz olay: Şiddet gören kadını kurtarmak isteyen polis memuru şehit oldu
15.10.2022 11:20

OTOMATİK OYNAT

Haber 03:31
Maden faciası sonrası...
Haber 00:36
Bartın’dan havalanan uçak...
Haber 03:43
Maden faciasında yaralanan...
Haber 01:19
Akrabalar arası kavga silahlı...
Haber 01:06
Yerli ve milli keskin nişancı...
Haber 01:06
Başkan Erdoğan'dan...
Haber 09:41
Başkan Erdoğan'dan Avrupa'nın...
Haber 02:56
Akar'dan terörle mücadele...
Haber 01:51
“6’lı masanın adayı Meral...
Haber 03:53
Haydar Can'ın katillerine...
Haber 02:23
Lisede yangın paniği!...
Haber 01:00
Dalaman-Manchester uçağında...

Son dakika haberi! Bursa'da olaya müdahale etmek için tırmandığı balkondan düşerek ağır yaralanan polis memuru, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Haber Videoları

Bursa'da eşine şiddet uyguladığı için 5 gün önce hakkında uzaklaştırma kararı verilen Gökhan N, eşinin yaşadığı merkez Osmangazi ilçesi Emek Adnan Menderes Mahallesi Huzur Sokak'taki eve gitti.

Gökhan N'nin uzaklaştırma kararını ihlal etmesi üzerine vatandaşlar tarafından polise ihbarda bulunuldu.

Eve gelen polislerden Sami Altıntaş (47), Gökhan N'nin kapıyı açmaması üzerine apartmanın ikinci katındaki balkondan, şüphelinin bulunduğu üçüncü kata tırmanmak istedi.

Altıntaş, tırmanırken tutunduğu üçüncü kattaki balkon demirlerinin kopması nedeniyle asfalt zemine düştü.

Ağır yaralanan polis memuru, 112 Acil Servis ekiplerince yakınlardaki özel bir hastaneye kaldırıldı.



Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Altıntaş, hastanede hayatını kaybetti. Öte yandan, polis ekipleri Gökhan N. ve beraberindeki 2 kişiyi gözaltına aldı.

SON DAKİKA