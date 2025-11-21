PODCAST CANLI YAYIN
Bursa'da akılalmaz görüntü: Eczane önünde tecavüz girişimi kamerada!

Bursa'da akılalmaz görüntü: Eczane önünde tecavüz girişimi kamerada!

Bursa’da 10 suç kaydı bulunan T.K., eczane önünde oturan kadına cinsel saldırıda bulundu. Kadın tecavüz girişiminden çalışma arkadaşının müdahalesiyle kurtuldu. Dehşet anları kamerada.

Bursa'da, eczanede çalışan D.Ö. (23) isimli kadın, hava almak için iş yerinin önüne çıktığı sırada, şüpheli T.K.'nin (31) saldırısına uğradı. Şüpheli, kadının kıyafetlerini çıkarmaya çalışırken, D.Ö.'nün çığlıklarını duyan eczanedeki arkadaşı, yardımına koştu. 10 ayrı suçtan kaydı bulunduğu belirlenen şüpheli T.K., tutuklandı.

Eczane güvenlik kamera görüntüleri (DHA)

ŞÜPHELİ KADININ KIYAFETLERİNİ ÇIKARMAYA ÇALIŞTI

Olay, 30 Ekim'de saat 10.00 sıralarında, Yıldırım ilçesindeki bir eczanede meydana geldi. Eczanede çalışan D.Ö., hava almak için kapının önüne çıktığı sırada şüpheli T.K.'nin saldırısına uğradı. Şüpheli, kadının kıyafetlerini çıkarmaya çalışırken, D.Ö.'nün yardım çığlıklarına eczanedeki çalışma arkadaşı koştu. Yere düşen D.Ö., arkadaşının müdahalesiyle şüpheliden kurtuldu. O anlar, eczanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Eczane güvenlik kamera görüntüleri (DHA)

"SİGARA İÇİYORDUM GELDİ ÜSTÜME ATLADI"

Görüntülerde eczanenin önünde duran D.Ö., cep telefonuyla ilgilendiği sırada, yanına yaklaşan T.K.'nin üstüne atlayıp beline sarıldığı, yere düşen kadının üstündeki kıyafetleri çıkarmaya çalıştığı görüldü. Şüphelinin arkadaşı H.K. (26) de kadının yanına gelirken, D.Ö.'nün yardım çığlıklarını duyan çalışma arkadaşının, ne olduğunu anlamak için önce camdan baktığı, ardından koşarak dışarı çıkıp, kadını, saldırganın elinden kurtardığı anlar, görüntüye yansıdı. Olayın şokunu yaşayan kadının, "Sigara içiyordum, geldi üstüme atladı" dediği de duyuldu.

Eczane güvenlik kamera görüntüleri (DHA)

ŞÜPHELİLER POLİS TARAFINDAN YAKALANIP GÖZALTINA ALINDI

Bölgeden koşarak uzaklaşan T.K. ile yanındaki H.K. isimli şüpheliler, polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Olay sırasında uyuşturucu etkisinde olduğu öğrenilen ve 10 ayrı suçtan kaydı bulunan T.K. isimli şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Cinsel saldırı' suçundan tutuklandı. 9 ayrı suçtan kaydı olan H.K. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bunlar da Var

'TİP'ik provokasyon! Sera Kadıgil'in skandal sözleri sonrası Bakan Yusuf Tekin komisyondan ayrıldı
'TİP'ik provokasyon! Sera Kadıgil'in skandal sözleri sonrası Bakan Yusuf Tekin komisyondan ayrıldı
Diyarbakır'da TIR kazası kamerada: 4 ölü!
Diyarbakır'da TIR kazası kamerada: 4 ölü!
Şanlıurfa'da ölümlü kavga!
Şanlıurfa'da ölümlü kavga!
Kağıthane’de aldattığını öne sürdüğü eşi ve sevgilisini otelde bıçakladı: İşte o anlar!
Kağıthane’de aldattığını öne sürdüğü eşi ve sevgilisini otelde bıçakladı: İşte o anlar!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle