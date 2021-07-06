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Bursa'da 5 yaşındaki kız çocuğuna taciz! Sapık mahalleli tarafından linç edildi

Bursa'da 5 yaşındaki kız çocuğuna taciz! Sapık mahalleli tarafından linç edildi
06.07.2021 14:26
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Bursa'da tanımadığı 5 yaşındaki kızı öperek taciz etmeye çalışan M.Ö. mahalleli tarafından tekme tokat dövüldü. Kolunu omzuna attığı çocukla yürüdüğü anlar iş yerinin güvenlik kamerasında kaydedilen M.Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı.


Olay, dün merkez Yıldırım ilçesi Beyazıt Mahallesi'nde meydana geldi. M.Ö., sokakta arkadaşlarıyla oyun oynayan 5 yaşındaki kız çocuğuyla bir süre sohbet edip, elini omzuna atarak, yürümeye başladı.

İddiaya göre M.Ö., çocuğu kimsenin olmadığı yere götürerek, öpmeye çalıştı. Bu sırada çocuğun arkadaşları, götürüldüğü yere geldi.

Çocuğun arkadaşlarını gören şüpheli, küçük kızı bıraktı. Çocuğun olayı ailesine anlatması üzerine mahalleli, şüpheliyi aramaya başladı.

M.Ö.'yü sokakta yürürken yakalayan mahalleli, tekme tokat dövdü. M.Ö., kanlar içinde yerde kaldı.

Tacize uğradığı öne sürülen çocuğun ailesinin sinir krizi geçirdiği anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan M.Ö., tedavisinin ardından emniyete götürüldü.

Öte yandan M.Ö.'nün çocukla birlikte yürüdüğü anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, M.Ö.'nün çocukla yürüdüğü, kolunu omzuna attığı ardından ara sokağa götürdüğü ve mahallelinin, şüphelinin peşinden koştuğu anlar yer aldı.

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