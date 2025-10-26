PODCAST CANLI YAYIN
Bursa'da 3 otomobilin karıştığı zincirleme kaza: 2'si çocuk 5 yaralı

Bursa'da 3 otomobilin karıştığı zincirleme kaza: 2'si çocuk 5 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza saat 23.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya seyir halinde olan Mevlüt M.'nin(70) kullandığı 16 BCL 700 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Meral P. (42) yönetimindeki 16 SZB 17 plakalı otomobile arkadan çarptı. Hızlanan 16 SZB 17 plakalı araç ise önünde bekleyen Döndü M. (52) yönetimindeki 16 BKB 485 plakalı otomobile çarptı. Kazada 16 BCL 700 plakalı otomobilin sürücüsü Mevlüt M. ve yanındaki Sultan M.(46) ile 16 SZB 17 plakalı otomobildeki yolcular Nilsu P.(15), Melisa D.(9) ve Türkan Ş.(65) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri yolu kontrollü şekilde ulaşıma açarken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bunlar da Var

Bülent Kaptanoğlu'nun İzmir’de sele kapıldığı anların görüntüsü ortaya çıktı
Bülent Kaptanoğlu'nun İzmir’de sele kapıldığı anların görüntüsü ortaya çıktı
İzmir’deki selde kaybolan Bülent Kaptanoğlu’nun cansız bedenine ulaşıldı!
İzmir’deki selde kaybolan Bülent Kaptanoğlu’nun cansız bedenine ulaşıldı!
Aksaray’da trafikte tehlike! 5 kat alkollü sürücüden şok sözler: “Benim ağırlığımı göreceksin”
Aksaray’da trafikte tehlike! 5 kat alkollü sürücüden şok sözler: “Benim ağırlığımı göreceksin”
TEM Otoyolu’nda feci kaza: 1’i ağır 3 yaralı
TEM Otoyolu’nda feci kaza: 1’i ağır 3 yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle