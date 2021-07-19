Bursa'da 3 gün süren kol çatlatan kurban pazarlığı! 750 TL için hastanelik oldu

Kurban Bayramı'nın vazgeçilmez manzaralarından bir tanesi de kurban pazarlığıdır. Ancak Bursa'daki kurban pazarlığı hastanede bitti. Hayvan pazarında kurbanlık satan 28 yaşındaki Özgür Kahraman ile 43 yaşındaki Salih Güler, büyükbaş kurbanlık için pazarlığa tutuştu. 3 gün süren pazarlıkta Kahraman 13 bin 500 TL istedi. Güler ise 12 bin 500 TL teklif etti. Pazarlık 12 bin 750 TL'de mutlu sonla noktalanırken satıcı Özgür Kahraman, kolunda ağrı hissetti. Hastaneye gittiğinde ise kolunun çatladığını öğrendi.