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Bursa son dakika yangın! Nilüferde buzdolabı hurdalarının toplandığı geri dönüşüm deposunda yangın çıktı

Bursa son dakika yangın! Nilüferde buzdolabı hurdalarının toplandığı geri dönüşüm deposunda yangın çıktı
21.10.2021 16:40
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Bursa son dakika yangın! Bursa'da buzdolabı hurdalarının toplandığı geri dönüşüm deposunda yangın çıktı. Alev alev yanan tesis drone ile havadan görüntülenirken, yangına 6 itfaiye aracı ile bir iş makinesi müdahale etti. İşte ilk görüntüler...

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Bursa'da buzdolabı hurdalarının toplandığı Geri Dönüşüm deposunda yangın çıktı. Alev alev yanan tesis drone ile havadan görüntülenirken, yangına 6 itfaiye aracı ile bir iş makinesi müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre, merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'nde eski buzdolaplarının toplandığı geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Kısa sürede alev alan buzdolapları alev topuna döndü. İş yeri çalışanları alevlere müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Alev alev yanan tesise ihbar üzerine bölgeye gönderilen 6 ayrı itfaiye ekibi müdahale ederken, çevredeki bir iş makinesi de tesise gelip yanan buzdolaplarını ayırdı. Yoğun dumanlar ilçe genelinde birçok yerden görülürken, yanan tesis havadan drone ile de görüntülendi. İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışması devam ederken, olay yerine gelen polis ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlattı. Yangının kontrol altına alındığı bildirildi

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